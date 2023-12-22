Актриса Александринского театра Тамара Колесникова скончалась в Петербурге

О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

В Петербурге на 85-м году жизни скончалась актриса Александринского театра Тамара Колесникова. В пресс-службе культурного учреждения отмечается, что артистка перенесла продолжительную болезнь.

Тамара Колесникова служила сцене Александринского театра 60 лет. Она была принята в 1965 году, ушла из труппы в 2022-м. За это время актриса сыграла более 70 разноплановых ролей. Среди них – Юлия Тафаева ("Обыкновенная история" И. А. Гончарова), Ольга ("Нахлебник" И. С. Тургенева), Исмена ("Антигона" Софокла, 1969), Дуняша ("Вишневый сад" А. П. Чехова), Хлопова ("Ревизор" Н. В. Гоголя, 2002) и другие.

Александринцы скорбят о кончине и передают слова поддержки родным и близким Тамары Павловны Колесниковой. Пресс-служба Александринского театра

О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

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Фото: kino-teatr.ru