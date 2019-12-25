Умерла режиссер театра "Мюзик-Холл" Алла Масловская

Ушла из жизни режиссер театра "Мюзик-Холл" Алла Масловская. Долгое время время она боролась с болезнью. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Под ее руководством вышли работы "Музыка и сказка", "Живаго. Я вышел на подмостки…" и другие. Масловская ставила спектакли до 2019 года.
Она была сильным, ярким, незаурядным человеком, с большой доброй душой и развитым чувством справедливости, стильной женщиной с прекрасным вкусом, авторитетным и уважаемым специалистом в театральном сообществе, талантливым режиссером с нестандартным видением.
Пресс-служба театра "Мюзик-Холл"
Прощание с режиссером назначено на 27 сентября. Траурная церемония начнется в 11:00 в Храме святой Ксении Петербургской в Сестрорецке.
Фото: Театр "Мюзик-Холл"
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