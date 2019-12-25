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Умерла режиссер театра "Мюзик-Холл" Алла Масловская
Сегодня, 13:07
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Умерла режиссер театра "Мюзик-Холл" Алла Масловская

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Под ее руководством вышли работы  "Музыка и сказка", "Живаго. Я вышел на подмостки".

Ушла из жизни режиссер театра "Мюзик-Холл" Алла Масловская. Долгое время время она боролась с болезнью. Об этом сообщили в пресс-службе театра. 

Под ее руководством вышли работы  "Музыка и сказка", "Живаго. Я вышел на подмостки…" и другие. Масловская ставила спектакли до 2019 года. 

Она была сильным, ярким, незаурядным человеком, с большой доброй душой и развитым чувством справедливости, стильной женщиной с прекрасным вкусом, авторитетным и уважаемым специалистом в театральном сообществе, талантливым режиссером с нестандартным видением.

Пресс-служба театра "Мюзик-Холл"

Прощание с режиссером назначено на  27 сентября. Траурная церемония начнется в 11:00 в Храме святой Ксении Петербургской в Сестрорецке.

Фото: Театр "Мюзик-Холл"

Теги: алла масловская, мюзик холл, театр, умерла актриса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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