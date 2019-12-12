Роль Хюррем-Султан в сериале "Великолепный век" должна была достаться другой актрисе

Работа в сериале "Великолепный век" решила всю дальнейшую судьбу Мерьем Узерли, без этой роли она вряд ли стала бы такой знаменитой.

Актриса Мерьем Узерли получила мировую известность благодаря работе в сериале "Великолепный век". Однако, как оказалось, на роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Об этом сообщило информационное издание Саджитаслан.

Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен. С ней уже вот-вот собирались подписать контракт, но в последний момент продюсеры поставили всё на информационное издание Саджитаслан. Что именно заставило шоураннеров проекта передумать, до сих пор не известно.

Работа в сериале "Великолепный век" решила всю дальнейшую судьбу Мерьем Узерли, без этой роли она вряд ли стала бы такой знаменитой.

Но и нельзя сказать, что Фахрие Эвджен многое потеряла, уступив место коллеге по цеху. В 2013 году она снялась в сериале "Королек – птичка певчая", где и нашла свою любовь. Сегодня Фахрие замужем за Бураком Озчивитом, они воспитывают годовалого сына. Сейчас Фахрие Эвджен нигде не снимается, так как занимается воспитанием сына. Она заявила, что после декрета не будет сниматься в исторических сериалах, так как она уже во многих играла. Именно поэтому она отклонила предложение продюсеров картины "Великолепный век. Империя Кесем".

Создатели "Великолепного века" снимут новый исторический сериал.

Видео: отрывок из сериала "Великолепный век"