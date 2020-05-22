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Создатели "Великолепного века" снимут новый исторический сериал

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Съемки могут начаться этим летом.

Команда создателей турецкого сериала "Великолепный век" в лице Ягмура и Дурула Тайланов снимут еще один многосерийный проект. Об этом сообщил Yahoo! Deportes.

В сериале вновь пойдет речь  б истории Османской империи XV-XVI веков и о важной личности того периода, адмирале Хызыр Хайреддин-паше по прозвищу Барбаросса. Эта роль досталась Чагатаю Улусою. Он ранее играл в фильме "Защитник", который вышел на сервисе Netflix.

Съемки могут начаться уже этим летом. В Турции сериал будет транслироваться по сети TRT1.

В феврале актера из сериала "Великолепный век" отправили в тюрьму почти на 17 лет.

Видео: отрывок из сериала "Великолепный век"

Теги: великолепный век, сериал
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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