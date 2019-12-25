Актера из сериала "Великолепный век" отправили в тюрьму почти на 17 лет

Актер и его приятели сопротивлялись полиции при задержании.

Аднан Коч и пятеро его приятелей были задержаны в марте 2018 года в ходе антинаркотической операции.

Аднан Коч звезда сериала "Великолепный век" (роль Бехрама-паши) оказал вооруженное сопротивление во время проведения спецоперации. Коч, его брат и еще 4 мужчин были задержаны в марте 2018 года. Их осудили за вооруженное сопротивление полиции, захват заложников и незаконное ношение огнестрельного оружия, сообщает РИА Новости.

Аднана Коча отправили в тюрьму на 16 лет и 8 месяцев.

Сегодня ранее: Турнир ММА в Нур-Султане закончился массовой дракой.

Фото: Instagram/adnankoc