Видео: На турнире ММА в Нур-Султане произошла массовая драка

Соревнования ММА в Нур-Султане (Казахстан) закончились массовой дракой.
Данный инцидент произошел накануне, 4 февраля, на турнире ММА в Нур-Султане. После окончания боев тренеры команд-соперников повздорили между собой, и началась драка, которой присоединились присутствующие. Драчунов разняла полиция.
Очевидцы сообщали, что в ходе драки было задействовано холодное оружие (нож). В полиции факт поножовщины не подтверждают.
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Видео: HUE
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