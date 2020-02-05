Видео: На турнире ММА в Нур-Султане произошла массовая драка

Потасовка началась с конфликта тренеров команд.

Соревнования ММА в Нур-Султане (Казахстан) закончились массовой дракой.

Данный инцидент произошел накануне, 4 февраля, на турнире ММА в Нур-Султане. После окончания боев тренеры команд-соперников повздорили между собой, и началась драка, которой присоединились присутствующие. Драчунов разняла полиция.

Очевидцы сообщали, что в ходе драки было задействовано холодное оружие (нож). В полиции факт поножовщины не подтверждают.

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Видео: HUE