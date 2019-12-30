  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:45
93
MShaffter
Код вставки плеера

Видео: Участники турнира ММА в Москве устроили массовую драку

0 0

С Самого начала турнира обстановка была "напряженная".

В Москве участники турнира по ММА устроили массовую драку с пострадавшими.

Телеграм-канал BAZA сообщает, что турнир проходил на территории "Art & Food Подсолнухи" на Открытом шоссе. После его окончания произошла массовая драка между участниками. Одному из участников потасовки проломили голову. Организаторы турнира написали заявление в полицию.

В СМИ сообщают, что с начала турнира обстановка была напряженная.

Зачинщиков и активных участников драки устанавливает полиция.

Видео: BAZA

Теги: драка, массовая драка, мма, новости москвы, новости спорта
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Спорт,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии