Видео: Участники турнира ММА в Москве устроили массовую драку

В Москве участники турнира по ММА устроили массовую драку с пострадавшими.
Телеграм-канал BAZA сообщает, что турнир проходил на территории "Art & Food Подсолнухи" на Открытом шоссе. После его окончания произошла массовая драка между участниками. Одному из участников потасовки проломили голову. Организаторы турнира написали заявление в полицию.
В СМИ сообщают, что с начала турнира обстановка была напряженная.
Зачинщиков и активных участников драки устанавливает полиция.
Видео: BAZA
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