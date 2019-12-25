На развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют несколько полос

На транспортной развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют две с половиной полосы движения. По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на участке будут менять деформационный шов.
С 4 по 19 сентября станет невозможным проезд по четвертой, третьей и половине второй полосы. С 20 сентября по 4 октября перекроют полосу безопасности и первую и вторую полосы. На свободных полосах на время работ ограничат скоростной режим до 50 км/ч. Отмечается, что ремонт будет вестись круглосуточно и в три смены, работами займется ООО "ЕвроТрансСтрой".
Также мы сообщали, что ремонт моста на развязке "Бронка" на месяц изменит движение по дамбе.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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