Ремонт моста на развязке "Бронка" на месяц изменит движение по дамбе

Ремонт продлится для конца сентября.

Со вторника, 2 сентября, на транспортной развязке "Бронка" начался ремонт, из-за чего движение по дамбе будет изменено.

О том, что начались ремонтные работы, сообщили в Дирекции Комплекса защитных сооружений. На развязке было организовано реверсивное движение. Автомобили встречных потоков будут пропускать по очереди. Специалисты просят петербуржцев быть аккуратными на дорогах.

Ремонтные работы продлятся до 30 сентября.

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