Соляной переулок в Петербурге закроют для автомобилистов на пять дней

В центре Петербурга в связи с проведением Ленинградского концерта ожидаются ограничения движения транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.
Изменения в организацию дорожного движения внесут уже 5 сентября. С семи утра 5 сентября и до 23:00 9 сентября закроют проезд по Соляному пер. – от ул. Пестеля до Гангутской ул. Схема ОДД – здесь.
"Ленинградский концерт" проведет Санкт-Петербургская общественная организация развития социально значимых программ в области культуры "Звезда надежды".
На участке КАД у развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы на три дня.
Фото: Piter.TV
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