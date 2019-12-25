Соляной переулок в Петербурге закроют для автомобилистов на пять дней

Ограничения связаны с предстоящим "Ленинградским концертом"

В центре Петербурга в связи с проведением Ленинградского концерта ожидаются ограничения движения транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Изменения в организацию дорожного движения внесут уже 5 сентября. С семи утра 5 сентября и до 23:00 9 сентября закроют проезд по Соляному пер. – от ул. Пестеля до Гангутской ул. Схема ОДД – здесь.

"Ленинградский концерт" проведет Санкт-Петербургская общественная организация развития социально значимых программ в области культуры "Звезда надежды".

На участке КАД у развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы на три дня.

Фото: Piter.TV