На участке КАД у развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы на три дня

Работы на участке пройдут с 3 по 5 сентября.

С четверга, 3 сентября, на КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения. По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад, недалеко от пересечения КАД с автодорогой от Петербурга до Всеволожска и Морья пройдут ремонтные работы.

3 и 4 сентября работы пройдут на 39-м километре внутреннего кольца, 4 и 5 сентября – на 101-м километре внешнего кольца. Недоступными для проезда станут третья и четвертая полосы, по двум другим введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Ранее мы писали, что движение по Богатырскому проспекту и Соляному переулку ограничат до октября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"