Движение по Богатырскому проспекту и Соляному переулку ограничат до октября

Также затрудненный проезд ожидает Туполевскую и Байконурскую улицы.

В четверг, 3 сентября, в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, об этом предупредила ГАТИ. Все работы закончатся в разных числах октября.

Так, с 3 сентября по 10 октября реконструкция дороги затруднит проезд по Богатырскому проспекту на участке от Байконурской улицы до Гаккелевской улицы. В те же числа полностью закроется движение транспорта по Туполевской улице недалеко от пересечения с Богатырским проспектом. С 3 по 15 сентября перекроют движение машин по Байконурской улице у пересечения с Богатырским проспектом, а затем, до 6 октября, движение на перекрестке ограничат.

Немногим позже, с 5 сентября, на Соляном переулке начнут ремонтировать тротуары. Участок от Гангутской улицы до улицы Чайковского будет частично затруднен для проезда до 4 октября.

Ранее мы сообщали, что на КАД перекроют две полосы между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей.

Фото: Piter.TV