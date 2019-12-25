На КАД перекроют две полосы между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей

Работы продлятся с 4 по 17 сентября.

С 4 сентября на очередном участке КАД вступят в силу ограничения, связанные с дорожными работами. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ремонт затронет участок внешнего кольца КАД между развязкой с Дачным проспектом и ЗСД и развязкой с Софийской улицей.

С 4 по 17 сентября для движения станут недоступны третья и четвертая полосы, по двум другим введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Известно, что работы будут идти круглосуточно в две смены.

Ранее мы рассказывали, что развязку с КАД в западном Мурино откроют к 10 сентября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"