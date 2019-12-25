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Развязку с КАД в западном Мурино откроют к 10 сентября
Сегодня, 9:10
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nastya960

Развязку с КАД в западном Мурино откроют к 10 сентября

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Ежедневно по новой развязке будут проезжать до 20 тысяч автомобилей.

На развязке с КАД в западном Мурино рабочее движение откроют к 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ежедневно по новой развязке будут проезжать до 20 тысяч автомобилей. Транспорт теперь сможет двигать сразу на КАД, минуя городские загруженные кварталы.

Строительство развязки началось в конце 2017 года, стоимость работ составила 800 миллионов рублей.

На КАД перекроют часть дороги между Колтушским и Мурманским шоссе.

Фото: Piter.TV

Теги: кад, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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