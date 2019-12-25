На КАД перекроют часть дороги между Колтушским и Мурманским шоссе

Работы пройдут с 1 по 3 сентября.

С 1 по 3 сентября на КАД пройдут очередные дорожные работы, которые перекроют две полосы на участке между развязкой с Колтушским шоссе и развязкой с Мурманским шоссе. Работы пройдут на обоих направлениях моста через реку Оккервиль, рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что 1 и 2 сентября ремонт щебеночно-мастичных деформационных швов пройдут на 49-м километре внутреннего кольца, а 2 и 3 сентября – на 91-м километре внешнего кольца. Недоступными для проезда сделают третью и четвертую полосы,по двум другим введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Проезд по набережной Лейтенанта Шмидта перекроют на два часа 1 сентября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"