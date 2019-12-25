Проезд по набережной Лейтенанта Шмидта перекроют на два часа 1 сентября

Во вторник, 1 сентября, движение по участку набережной Лейтенанта Шмидта перекроют на два часа. Как рассказали в КРТИ, ограничение проезда связано с мероприятием, которое проведет Горный университет ко Дню знаний.
Движение транспорта прекратится с 10.00 до 12.00 на участке набережной от 20-21-й линий до 22-23-й линий Васильевского острова.
Ранее мы писали, что в связи с проведением плановых работ до 30 августа движение на участках ЗСД будет ограничено.
Фото: Piter.TV
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