Проезд по набережной Лейтенанта Шмидта перекроют на два часа 1 сентября

Ограничение движения связано с мероприятием Горного университета.

Во вторник, 1 сентября, движение по участку набережной Лейтенанта Шмидта перекроют на два часа. Как рассказали в КРТИ, ограничение проезда связано с мероприятием, которое проведет Горный университет ко Дню знаний.

Движение транспорта прекратится с 10.00 до 12.00 на участке набережной от 20-21-й линий до 22-23-й линий Васильевского острова.

Ранее мы писали, что в связи с проведением плановых работ до 30 августа движение на участках ЗСД будет ограничено.

Фото: Piter.TV