В связи с проведением плановых работ до 30 августа движение на участках ЗСД будет ограничено

На Северном участке некоторые из ограничений уже вступили в силу.

На Западном скоростном диаметре начались плановые ремонтные работы. В связи с этим до 30 августа на участках трассы будут действовать временные ограничения для движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба "Магистраль Северной столицы".

Заезд с Ленинского проспекта на ЗСД будет закрыт с 22:00 25-го августа по 06:00 26-го августа. В этот же период будут поочередно ограничены для движения правая и левая полосы на заезде с Автомобильной улицы на скоростную трассу в сторону Благодатной улицы.

На Центральном участке с 22:00 26-го августа по 20:00 27-го августа поочередно ограничат движение по крайней левой и правой полосам на участке основного хода при движении к набережной реки Екатерингофки к набережной Макарова.

Также ряд ограничений будет ждать автомобилистов на Северном участке, некоторые из них уже действуют.

Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад", Магистраль Северой столицы