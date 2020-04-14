Движение по дамбе в Петербурге ограничат до 6 ноября

Ограничения ввели с сегодняшнего дня. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства.

В понедельник, 31 октября, ввели ограничения движения на дамбе, которая входит в состав Кольцевой автодороги. Ограничения продлятся до 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

На внутреннем кольце КАД (Невская сторона) закроют движение по правой полосе на участке 130 – 131-й километр по левой полосе на участке 138 – 139-й километр.

На внешнем кольце КАД (Финская сторона) ограничения продлятся до 3 ноября включительно: будет закрыт участок левой и средней полос 117 – 118-й километр.

Водителей убедительно просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями.

Фото: Вконтакте / ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"