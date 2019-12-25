УФАС в суде оспорило законность застройки набережной реки Смоленки

Суд второй инстанции отменил решение первой.

13-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения и предписания УФАС России по Петербургу в отношении ООО "Новые территории девелопмент". Ведомство установило, что девелопер необоснованно получил статус стратегического инвестора.

Застройщику предоставили участки под строительство на набережной реки Смоленки без проведения торгов. Речь идет об участке на улице Кораблестроителей западнее пересечения с Новосмоленской набережной.

В УФАС считают, что тем самым городские власти создали дискриминационные условия доступа к земле другим хозяйствующим объектам. Это нарушает Закон о защите конкуренции.

Организации удалось оспорить решение антимонопольщиков в Арбитражном суде, однако вторая инстанция отменила решение первой.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как люди борются за парк на Смоленке.

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