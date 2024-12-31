Лолита заявила об отказе от алкоголя после разговора с врачом

На VK Fest в Петербурге певица призналась, что больше не употребляет спиртное. Поводом стал страх перед диабетом: врач предупредила её о рисках, и с тех пор Лолита не пьёт даже на праздниках.

В субботу, 4 июля, на сцене VK Fest в Парке 300-летия Санкт-Петербурга выступила 62-летняя Лолита Милявская. Артистка, заметно постройневшая за последнее время, выбрала для выступления спортивный образ — закрытую чёрную кофту и тренировочные штаны. Несмотря на возраст, певица активно двигалась по сцене, шутливо имитируя лошадку, а затем, схватившись за спину, пошутила о позвоночнике. При этом она заверила зрителей, что чувствует себя отлично, пишет КП-Петербург.

Во время концерта Лолита сделала неожиданное признание: она больше не употребляет алкоголь. По её словам, она не кодировалась и не состоит на учёте, просто приняла осознанное решение. Певица пояснила, что отказалась от спиртного после визита к эндокринологу. Специалист предупредила её, что регулярное употребление алкоголя, даже по праздникам, может привести к диабету. Этот разговор настолько испугал артистку, что она перестала пить полностью — ни на дни рождения, ни на Новый год. Она добавила, что многие её друзья последовали её примеру, и отметила, что с возрастом желание просыпаться с головной болью пропадает.

Лолита также подчеркнула, что не считает себя алкоголичкой и не ведёт подсчёт трезвым дням. По её мнению, артисты просто чаще оказываются под прицелом камер, поэтому их привычки заметнее, чем у людей других профессий. В подтверждение своих слов она исполнила на сцене хит "Я просто шампанское открыла. Удачи, милый!".

Ранее Лолита рассказала о причинах срыва концерта в Томске.

Фото: соцсети Лолиты Милявской