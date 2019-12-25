"Известия": кабмин отозвал законопроект о продаже алкоголя на внутренних рейсах

Минфин указал на утрату актуальности данного предложения.

Федеральное правительство отозвало из Государственной думы законопроект, разрешающий продажу алкогольной продукции на внутренних рейсах в торговых точках, магазинах и залах ожидания аэропортов страны. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на тексте документа кабинета министров. Ранее документ был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре 2023 года по инициативе министерства по финансам. Разработка велась для того, чтобы поддержать отечественный бизнес после того, как предприятия начали страдать от санкционного давления недружественных государств и последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Учитывая временный характер мер, предусмотренных предлагаемым законопроектом (до 30 июня 2026 года), а также принимая во внимание позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, законопроект утратил свою актуальность. пресс-служба Минфина России

Также законодательную инициативу раскритиковало правовое управление Госдумы. Депутаты пояснили, что правительственное предложение фактически отменяло ограничение продаж спиртного в стране с 23 часов вечера до 08 часов утра, а также запрет на провоз жидкости более 100 миллилитров в салоне самолета.

Лолита заявила об отказе от алкоголя после разговора с врачом.

Фото: Piter.tv