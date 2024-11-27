Греф назвал "несчастьем" для финсектора регулирование инноваций со стороны ЦБ

Глава Сбера прокомментировал готовность работы банка в любых условиях.

Глава Сбербанка Герман Греф указал на трудности в развитии технологий в российском финансовом секторе из-за требований к игрокам со стороны Центрального Банка России. Соответствующий комментарий эксперт сделал во время выступления на пленарной сессии форума "Финополис" в 2025 году. Он указал гостям мероприятия, что речь идет о "несчастье" для банков, когда слабые представители будут "плакать" по поводу того, что им надо что-то разделить. ЦБ России Герман Греф назвал "мамой". Он уточнил, что сейчас на банковском рынке инноваций нет монополии из-за серьезной конкуренции между участниками. При этом в Сбере готовы играть по любым установленным государство правилам. Однако специалист добавил, что но не всегда комфортно "играть в хоккейной форме в бадминтон".

Готовы ли мы? Мы готовы играть по любым правилам, которые будут спущены. Не всегда это комфортно, когда приходишь на хоккейную коробку, в хоккейной форме, а тебе предлагают играть в бадминтон. То есть, не всегда удобно, конечно, но мы к этому готовы. Герман Греф, глава Сбера

Таким образом эксперт отреагировал на вопрос главы Эльвиры Набиуллиной о том, готов ли Сбер играть по правилам в ситуации, когда крупный участник рынка развивает какой-то социально значимый компонент инфраструктуры и отказывается открыть его внутреннему рынку в течение двух-трех лет. Таким образом эта структура монополизирует технологию, а государственный регулятор берет на себя создание открытой альтернативы и вступает в конкуренцию с крупным игроком.

Сбербанк рассчитывает стать первой транзакционной системой в мире.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России