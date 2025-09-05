Герман Греф рассказал о том, что Россия опережает американцев из JP Morgan.

Россия на сегодняшний день имеет один из самых развитых банковских и финансовых рынков в мире, по качеству финансовых инструментов с нашим государством не может сравниться ни одна страна. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на профильной на сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста", проводимой в рамках Восточного экономического форума в 2025 году. Эксперт уточнил, что в ближайшее время у нашего государства будет первая транкакционная системой в мире, когда сместит в указанной позиции американскую структуру JP Morgan.

В России банки сохранили за собой весь спектр операций и их лидерство не может подвинуть никто. Мы имеем сегодня самый развитый финансовый рынок, ни Европа, ни даже Китай не могут сравниться по качеству финансовых инструментов. Герман Греф, глава Сбера

Предприниматель подчеркнул, что сейчас важно иметь возможность многополярности с точки зрения доступности технологий. Речь идет о том, что технологии должны поступать из нескольких источников, поэтому Москва готова делиться наработками с другими участниками геополитики, включая и страны Глобального Юга.

Фото и видео: ВЭФ 2025