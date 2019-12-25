Азаров: на Украине появились первые задолженности по зарплатам военным

На Украине сообщили о том, что у властей заканчиваются деньги.

На украинской территории зафиксированы задолженности по зарплатам для военнослужащих. Соответствующее заявление бывший премьер-министр Украины (в период с 2010 по 2014 годы) Николай Азаров сделал в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС". Бывший чиновник из соседнего государства заметил, что сейчас местным властям приходится экономить на различных статьях расхода для того, чтобы выплачивать заработную плату бойцам.

Мне говорят, сейчас первые задолженности по зарплате военным появились. Какие-то наверняка проблемы есть, потому что, действительно, задержка предоставления большого вот этого кредита ЕС, она, естественно, влияет. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Государственный бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордными дефицитами. Чиновник с Банковой улицы признаются в том, что на текущий момент страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать денежные средства с каждым годом становится все сложнее. Глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам финансов упоминал о том, что Украина находится на грани катастрофы.

Азаров указал на ошибки Меркель в политике.

