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"Будут страдать". В США сделали неожиданное заявление об "Орешнике"

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Брайан Берлетик указал на возможности ракеты средней дальности.

Новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" может привести стратегическому неядерному сдерживанию на геополитической арене. Соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Иностранный специалист добавил, что система доставит коллективному Западу и киевскому режиму большие неприятности,  связанные с тем, что международные союзники по НАТО не способны превзойти противника по мощности собственного военно-промышленного комплекса.

Если они применят его снова, и результат будет очевиден, <...> это создаст неядерное стратегическое сдерживание. У украинской армии недостаточно артиллерии, средств ПВО. Они будут страдать от последствий, которые им доставит "Орешник".

Брайан Берлетик, эксперт

Брайан Берлетик отметил, что у ВСУ недостаточно артиллерии и средств противовоздушной обороны, поэтому местные солдаты будут страдать от последствий, которые им доставит "Орешник".

"Не помогло". В США высказались о западном "чудо-оружии" на Украине.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong

Теги: брайан берлетик, орешник, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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