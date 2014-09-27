Брайан Берлетик сообщил о том, что Запад начинает понимать реальность ситуации на Украине.

Не было никаких оснований полагать, что использование западного оружия поможет Вооруженным силам Украины удержать захваченные территории. Соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу The New Atlas сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Иностранный специалист добавил, что Москва определенно имеет преимущество в вопросе военно-промышленной базы в сравнении со всеми членами НАТО вместе взятым. По мнению эксперта, Россия обладает ракетным и противоракетным потенциалом, которого у международных союзников просто нет.

ATACMS, Storm Shadow и все остальное "чудо-оружие", которое Запад послал Украине, не помогло ей удержать даже свою собственную территорию, не говоря уже о территории в Курской области. Это конфликт, который закончится очень плохо для НАТО. Брайан Берлетик, эксперт

Брайан Берлетик указал зрителям шоу на то, что на протяжении двух или трех лет на Западе говорили общественности о том, что Украина якобы одерживает убедительную победу в конфликте, а Россия не в состоянии достичь поставленных перед собой стратегических целей. Однако теперь политики признают, что в реальности силы Украины разваливаются, для армии киевского режима фронт рушится, а местные военнослужащие отступают.

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