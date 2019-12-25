Пушилин: ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow / SCALP-EG

В ДНР раскрыли подробности удара ВСУ по территории региона.

.Вооруженные силы Украины для атаки на центр города Донецка, где пострадали восемь мирных жителей, использовали англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow / SCALP-EG. Соответствующий комментарий через социальные сети сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник пояснил, что инцидент зафиксирован в Киевском районе, противник ударил вблизи территории местного торгово-развлекательного центра "Донецк сити"

В результате атаки англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования... ранения средней степени тяжести получили ребенок - девочка 2016 г. р. и женщина 1973 г. р., пострадали девочка - подросток 2010 г. р., женщина 1947 г. р., мужчины 1987, 1981, 1977 и 1949 г. р. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин: в ДНР шесть человек пострадали при атаке ВСУ на электропоезд.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.