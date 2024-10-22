Брайан Берлетик рассказал о путях выхода Запада из конфликта Киева и Москвы.

В американской администрации должны задействовать все свои возможности в региональном конфликте между Москвой и Киевом или прекратить поддержку Вооруженных сил Украины и бросить освободившиеся ресурсы на Ближний Восток или Тихоокеанский регион Соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу Kalibrated сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

США говорят о прекращении поддержки Украины, потому что у них нет другого выхода из-за острой нехватки ресурсов. Им нужно принять решение: удвоить ставки и задействовать все ради победы в этом конфликте или прекратить снабжать ВСУ. Брайан Берлетик, эксперт

Напомним, что американский министр по обороне, шеф Пентагона Ллойд Остин во время своего официального рабочего визита в Киев объявил о выделении для местной армии пакета военных поставок на сумму в 400 миллионов долларов.

"Превосходит во всем". В США испугались "русских ATACMS" в зоне спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Kalibrated