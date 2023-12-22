Брайан Берлетик оценил возможности ATACMS и "Искандеров".

Ракеты, применяемые в составе ОТРК "Искандер", превосходят аналогичные им американские системы ATACMS по всем характеристикам. Соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу The New Atlas сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

"Искандер" — это русский эквивалент ATACMS. У нее дальность 500 километров. Ее дальность выше, чем у ATACMS, даже чем у дальнобойной версии ATACMS, которую американцы послали Украине. Она современнее, ее не раз модернизировали, это более эффективная система, нежели ATACMS. Брайан Берлетик, эксперт

По словам иностранного специалиста, Россия обладает не только качественным, но и количественным превосходством в вопросе ракет, находящихся на территории Украины. При этом власти из Вашингтона вынуждены производить ракеты не только для киевского режима, то российская промышленность снабжает в первую очередь именно "Искандеры", размещенные в зоне проведения специальной военной операции. Обозреватель напомнил зрителям о том, что российские системы радиолокационной борьбы продемонстрировали свою эффективность на поле боя против управляемых с помощью GPS ракет американских Вооруженных сил. Брайан Берлетик добавил, что ВСУ уже применяют ATACMS с уменьшенной дальностью полета снарядов. Однако эти комплексы так и не создали большую разницу на поле боя.

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Фото и видео: YouTube / The New Atlas