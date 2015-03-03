Брайан Берлетик уверен, что на самом деле США и Евросоюз никогда не ссорились друг с другом.

В вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе чиновники делают вид, что не участвуют в вооруженном конфликте на украинской территории, но именно американцы сейчас выступают главной движущей силой этого противостояния. Соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Иностранный специалист добавил, что между коллективным Брюсселем и Белым домом нет острых разногласий в отношении кризисной ситуации между Москвой и Киевом, как не было и никогда ранее.

США используют Европу как посредника. Они создают видимость, будто не участвуют в конфликте на Украине, и хотят дистанцироваться от учащающихся провокаций против России со стороны Европы, хотя именно они всем этим руководят. Это их прокси‑война. Брайан Берлетик, эксперт

Западный аналитик добавил, что Европа и США просто притворяются, но никакого разрыва в от ношениях в реальности не было. Также, когда Белый дом говорит о том, что больше не заинтересован в украинском конфликте, о в реальности они все еще управляют данной прокси‑войной. С 2025 года США и НАТО создали инициативу PURL, по которой европейские государства закупают продукцию американской оборонной промышленности для Банковой улицы. Однако прямая военная и финансовая помощь от Вашингтона не предусмотрена.

США готовят Европу к прямому участию в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong