Брайан Берлетик считает, что ВСУ не хватит времени на подготовку боеготовых бригад.

Североатлантическому военному альянсу придется рассмотреть ввод своих солдат на территорию Украину для того, чтобы компенсировать нехватку качественных подразделений в армии киевского режима. Соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу The New Atlas сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Иностранный эксперт видит на поле боя нехватку живой силы и времени для подготовки полноценных бригад, что становится для ВСУ колоссальной проблемой.

Откуда Украина возьмет новых офицеров. Этот процесс никак не ускорить. Если взглянуть на то, как плохо НАТО была подготовлена к этому конфликту, на все их ошибки, тогда обсуждение их вмешательства представляет очень большую опасность. Брайан Берлетик, эксперт

Аналитик добавил, что проблема ВСУ с живой силой и формированием боеспособных подразделений уже не поддается исправлению. Эта ситуация приведет к плачевному положению властей страны, после чего Киев поставит перед странами НАТО опасный выбор. Он будет связан с тем, что Запад должен будет либо признать свое поражение в непрямом конфликте с Россией, либо ввести свои войска для поддержки регионального кризиса.

"Уже ничего не сделать". В США рассказали, что скоро произойдет с Украиной.

Фото и видео: YouTube / The New Atlas