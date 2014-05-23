Брайан Берлетик объяснил, что Украина важна России, а не Западу.

Украину ждет полный крах после окончания регионального конфликта с Россией. Соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Иностранный специалист заметил, что киевский режим ждет полное разрушение как в военном, так и экономическом, политическом планах. Аналитик предрек, что страна будет продолжать катиться по наклонной линии. Спикер добавил, что это государство для Вашингтона, Лондона, Брюсселя никогда по-настоящему не было интересно, а в реальности Америке, Великобритании и Евросоюзу все равно, что с ним станет.

Даже не могу себе представить, что бы Запад мог сделать, чтобы остановить этот процесс, потому что Западу все равно. Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использоваться, а затем избавиться. Брайан Берлетик, эксперт

Брайан Берлетик уточнил, что коллективный Запад не поможет Украине остановить процесс распада, так как киевский режим больше не представляет для него никакого интереса. Эксперт добавил, что единственная страна, которой действительна важна Украина, – это Россия.

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong