Пушилин заявил, что в ДНР подготовят дорожную карту восстановления электричества в Авдеевке

В ДНР подготовят дорожную карту восстановления электричества в Авдеевке. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, эта территория не может быть полностью признана безопасной. Пушилин отметил необходимость скоординированных действий саперов и специалистов, которые будут там проводить работу. Глава ДНР уточнил, что властям предстоит закупка уничтоженных обстрелами трансформаторов.
Сейчас проводится оценка необходимых действий, составляется дорожная карта, и данные действия в плане восстановительных работ должны четко пересекаться с выполнением своих задач по разминированию саперами.
Денис Пушилин, глава ДНР
Ранее Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя.
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