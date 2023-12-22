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Пушилин заявил, что в ДНР подготовят дорожную карту восстановления электричества в Авдеевке

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По его словам, эта территория не может быть полностью признана безопасной.

В ДНР подготовят дорожную карту восстановления электричества в Авдеевке. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, эта территория не может быть полностью признана безопасной. Пушилин отметил необходимость скоординированных действий саперов и специалистов, которые будут там проводить работу. Глава ДНР уточнил, что властям предстоит закупка уничтоженных обстрелами трансформаторов.

Сейчас проводится оценка необходимых действий, составляется дорожная карта, и данные действия в плане восстановительных работ должны четко пересекаться с выполнением своих задач по разминированию саперами.

Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя.

Видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: авдеевка, денис пушилин, донецкая народная республика, энергетика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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