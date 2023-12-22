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В ДТП на Коломяжском пострадал подросток-пешеход

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Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 1 мая, в Приморском районе произошло ДТП. На Коломяжском проспекте в 17:30 54-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Серато", сбил мальчика. Ребенок переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В результате случившегося 13-летний петербуржец пострадал. Шестиклассник в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Правоохранители проводят проверку, устанавливаются подробности случившегося. 

Ранее мы писали, что в Петербурге двухлетний малыш съел таблетку хлора во время купания.

Видео: Telegram / Петербургская полиция

Теги: автомобиль сбил мальчика, дтп с ребенком, коломяжский проспект, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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