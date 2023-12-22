В Петербурге двухлетний малыш съел таблетку хлора во время купания

Его мама в это время отошла на пару минут, чтобы принести игрушки.

В Петербурге малыш во время купания съел таблетку хлора, пока его мама ходила за игрушками. Об этом стало известно Piter.tv.

В среду, 1 мая, в больницу поступил двухлетний ребёнок, который съел таблетку хлора. По словам мамы мальчика, она посадила сына в ванну и отошла на пару минут, чтобы принести игрушки. В ванной рядом на полке стояла бытовая химия. Пока женщины не было, ребёнок высыпал в ванну таблетки хлора, съев одну.

Петербурженка сразу же вызвала скорую помощь. Проводится проверка по данному факту.

Ранее в Волхове ребенок съел капсулу со стиральным порошком и попал в больницу.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)