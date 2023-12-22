В Волхове ребенок съел капсулу со стиральным порошком и попал в больницу

Маленький пациент сейчас находится в реанимации. Правоохранители заинтересовались случившимся.

В Волхове годовалый малыш съел капсулу с веществом для стирки белья. Ребенок получил химический ожог пищевода. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Как стало известно Piter.tv, маленький пациент сейчас находится в реанимации. Правоохранители заинтересовались случившимся. По словам мамы малыша, ребенок, находясь дома, открыл пакет с капсулами для стирки белья и съел одну из них. Проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv