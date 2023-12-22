Задержан граффитист, разрисовавший стены дома на Садовой улице

Граффитист доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Полицией задержан граффитист, разрисовавший стены на проспекте Римского-Корсакова. Об этом сообщили в региональном МВД.

Вечером 30 апреля в полицию поступило сообщение о том, что у дома 43 по проспекту Римского-Корсакова неизвестный мужчина рисует на стенах. Полицейскими оперативно был задержан 24-летний петербуржец, который аэрозольным баллончиком нанёс на фасад дома 66 по Садовой улице различные надписи.

Граффитист доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Фото: unsplash