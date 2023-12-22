Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское

Александр Моор оценил обстановку с уровнем воды в регионе.

Снижение уровня воды в населенном пункте Абатское и Абатском районе Тюменской области начнется с пятого мая.Соответствующей информацией с населением и подписчиками поделился в собственном Telegram-канале через видеообращение губернатор Александр Моор.

В Абатском районе снижение уровня воды по прогнозам гидрологов начнется с 5 мая. Дорожные службы продолжают патрулировать состояние насыпи и принимать необходимые оперативные меры. Александр Моор, глава региона

Режим чрезвычайной ситуации по весеннему паводку в Тюменской области местные власти ввели 8 апреля. По данным регионального управления МЧС, на четверг, 2 мая, в 40 населенных пунктах оказались подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автомобильных дорог.

Губернатор назвал дату пика паводка в тюменском селе Упорово.

Фото и видео: Telegram / Александр Моор