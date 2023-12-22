Губернатор назвал дату пика паводка в тюменском селе Упорово

Александр Моор рассказал об оперативной обстановке в регионе.

Пик весеннего паводка на территории села Упорово в Тюменской области ожидается 28 апреля. Соответствующей информацией с подписчиками поделился губернатор региона Александр Моор через собственный Telegram-канал.

Растет уровень воды в реке Тобол. В селе Коркино – плюс 73 сантиметра за сутки. В селе Упорово пик ожидается 28 апреля. Александр Моор, глава региона

Глава региона добавил, что сейчас в Ишиме, Казанском и Ишимском районах региона наблюдается небольшое снижение уровня воды. Однако эксперты из Росгидромета прогнозируют, что темп снижения замедлится. Предположительно, до 30 апреля возможен и рост количества воды на указанных территориях. Режим чрезвычайной ситуации в Тюменской области введен местными властями с 8 апреля, а пик паводка ожидается аналитиками в период с 23 по 25 апреля.

В Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе.

Фото и видео: Telegram / Александр Моор