В Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе

В Ишимском районе Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
По его словам, караульные обнаружили, что на дороге в сторону деревни Большой Остров заглушка в трубе не выдержала напора воды. Моор отметил, что для тяжелой техники отсыпали площадку высотой четыре метра. Глава региона отметил, что "никто не опускает руки в борьбе против стихии".
Ранее мы сообщали, что полицейские спасли пожилую женщину и ее внука с подтопленной территории в Оренбурге.
Видео: Telegram / Александр Моор
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