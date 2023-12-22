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В Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе

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По словам главы региона, для тяжелой техники отсыпали площадку высотой четыре метра.

В Ишимском районе Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

По его словам, караульные обнаружили, что на дороге в сторону деревни Большой Остров заглушка в трубе не выдержала напора воды. Моор отметил, что для тяжелой техники отсыпали площадку высотой четыре метра. Глава региона отметил, что "никто не опускает руки в борьбе против стихии".

Ранее мы сообщали, что полицейские спасли пожилую женщину и ее внука с подтопленной территории в Оренбурге.

Видео: Telegram / Александр Моор

Теги: дамба, спасатели, тюменская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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