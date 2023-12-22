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Полицейские спасли пожилую женщину и ее внука с подтопленной территории в Оренбурге

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Их доставили в безопасное место.

Полицейские спасли пожилую женщину и ее внука с подтопленной территории в Оренбурге. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В ходе патрулирования улицы Донгузской на служебном автомобиле сотрудники полиции увидели на подтопленной территории пожилую женщину, которая махала руками и звала на помощь. Правоохранители не смогли добраться до нее на транспорте, и им пришлось идти до пострадавшей пешим ходом. Вместе с ней рядом находились внук и сосед. Их доставили в безопасное место.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали работников пункта выдачи заказов за кражи имущества.

Видео: Управление МВД России по Оренбургской области

Теги: зоны подтопления, оренбург, пожилая женщина, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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