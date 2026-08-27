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Аналитик Уилкерсон: Россия не позволит Украине производить ракеты Storm Shadow

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В США оценили решение Британии разрешить Украине производить на своей земле Storm Shadow.

Киевский режим не сможет наладить на своей территории выпуск британских ракет Storm Shadow. Соответствующее заявление в интервью на YouTube-канале Glenn Diesen сделал экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник Сухопутных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик рассказал, что премьер-министр Соединенного королевства Энди Бернем предлагает украинским партнерам миллиарды евро на запуск производства ракет Storm Shadow, а также доставку пакета технических данных для такого вооружения в страну.

Однако я не думаю, что это успеет развиться, <…> потому что терпение русских примерно такое же, как всегда. Они упорно работают, и в итоге добьются своего, прежде всего — Донбасса.

Лоуренс Уилкерсон, эксперт

При этом Уилкерсон напомнил западной аудитории, что российские ракеты и беспилотники заблокировали все черноморские порты Украины.

Аналитик Уилкерсон: ЦРУ можно было бы поручить ликвидировать Зеленского

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong

 

Теги: storm shadow, великобритания, лоуренс уилкерсон
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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