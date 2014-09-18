В США указали на желание президента Дональда Трампа снова говорить с Москвой.

Американскому Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) можно было бы приказать ликвидировать лидера киевского режима Владимира Зеленского для того, чтобы достичь мира на украинской территории. Соответствующее заявление в интервью на YouTube-канале Glenn Diesen сделал экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник Сухопутных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик полагает, что глава вашингтонской администрации Дональд Трамп все же не решится на подобный шаг. На Западе видят, что сейчас лидер Белого дома снова склонен говорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

Можно было бы поручить ЦРУ убить Зеленского. Сделать все возможное, но остановить это, насколько возможно.... Может ли он спасти свою президентскую репутацию, добившись какого-то достойного завершения конфликта на Украине? <…> Да, думаю, может. Готов ли он это сделать? Хочет ли он этого? Думаю, да. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen