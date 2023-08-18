Лукашенко считает цели спецоперации России на Украине достигнутыми

Глава Белоруссии оценил задачи, поставленные Кремлем.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что считает достигнутыми цели специальной военной операции России на Украине, так как киевский режим уже сейчас не будет вести себя настолько агрессивно по отношению к Москвы. Соответствующее заявление белорусский лидер Александр Лукашенко сделал в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Таким образом политик ответил иностранной гостье на вопрос о том, при каких обстоятельствах президент России Владимир Путин будет считать цели СВО достигнутыми.

Мы в таком духе с ним не обсуждали тему, но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский президент считает, что "Украина будет другая", так как у власти в стране останутся осторожные, умные и хитры люди, которые будут понимать, что соседние страны - от Бога, поэтому с ними требуется выстраивать отношения. Александр Лукашенко добавил, что "под дудку плясать американцев будущая Украина не будет".

Лукашенко: Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого