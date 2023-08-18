Лукашенко: Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь

Глава Белоруссии рассказал, что глава Украины в этот момент сидел в бункере.

Российский президент Владимир Путин отказался брать Киев, так как не хотел огромных потерь среди гражданского населения. Соответствующее заявление белорусский лидер Александр Лукашенко сделал в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Политик пояснил, что Вооруженные силы Украины входили прямо на улицы столицы, а реактивные системы залпового огня прятались за территориями детских садов, школ и больниц.

ы знаете, что в течение месяца или двух в Гостомеле на окраине Киева стояли войска РФ… У меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: война войной, но чтобы война закончилась, надо взять столицу. Он мне говорит - ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко добавил, что российские войска ушли оттуда самостоятельно, а президент Украины Владимир Зеленский не отражал в Киеве никаких атак. По словам белорусского лидера, его коллега из киевского режима зря себе приписывает "подвиг, которого не было", потому что именно Владимир Путин отвел эти войска от Киева. В Минске полагают, что в этот момент Владимир Зеленский находился в бункере.

Лукашенко призвал Украину делать шаги к миру.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого