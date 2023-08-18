Лукашенко призвал Украину делать шаги к миру

Глава Белоруссии призвал киевские режим заняться экономикой.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине для восстановления надо делать шаги к миру. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее YouTube-канале. Политик ответил на вопрос о том, какой совет можно дать украинцам. Лидер республики пояснил, что не хочет этого делать экспромтом.

Надо идти к миру. Да, можно бороться за эти территории… Но метод надо другой избрать: воюя за эти территории, вы потеряете эти. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам политика, сейчас Украине все продается и покупается, поэтому властям важно наводить порядок в стране на основе "нормальных принципов справедливости". Александр Лукашенко призвал изменить ситуацию с местными олигархам, сформировать армию, которая будет защищать не интересы этих бизнесменов, а граждан страны, а также - заняться восстановлением экономической системы. По мнению президента Белоруссии, "не туда" обстановка в соседней стране пошла в тот момент, когда украинские власти стали разворовывать и бездумно "приватизировать" имущество. Это привело к тому, что обычные люди остались "обиженными". Он добавил, что местные силовые структуры создали на Украине массу центров силы, "растащили Украину".

Лукашенко рассказал, что Путин не предупреждал его заранее о начале СВО.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого