Лукашенко рассказал, что Путин не предупреждал его заранее о начале СВО

Глава Белоруссии рассказал о просьбе Владимира Путина.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о том, что российский лидер Владимир Путин не предупреждал его о начале специальной военной операции заранее, но за несколько дней просил "прикрыть его, если вдруг что". Соответствующее заявление политик сделал в ходе интервью с украинской журналисткой Дианой Панченко. Глава республики заметил, что в первые дни СВО он делал заявление о том, что Минск не ввязывается в региональный конфликт, но при этом страна не позволит "стрелять русским в спину". По словам Лукашенко, в России беспокоились об ударе в спину со стороны коллективного Запада.

У нас не было никогда разговора вот прям в канун военных действий, я вам клянусь, что у нас не было разговора, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Он мне дословно сказал, впервые тоже об этом вам говорю: "Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко рассказал о военном сотрудничестве с Китаем.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого