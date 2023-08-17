По его словам, сотрудничество Минска и Пекина не направлено против третьих стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о военном сотрудничестве с Китаем. Об этом он сообщил на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу.

По его словам, сотрудничество Минска и Пекина не направлено против третьих стран. Лукашенко отметил необходимость обезопасить свои государства и народы. Также президент Белоруссии отметил, что ситуация в мире выглядит нестабильной.

Проходят очень мощные турбулентные события в мире. И нам приходится быть сильными. Потому что так сложилось, что силу всегда уважают. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко провел встречу с Рогозиным.

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