Дело о гибели пассажира затонувшей в Финском заливе яхты передали в суд

Следствие считает, что обвиняемый нарушил условия временного ввоза яхты и незаконно использовал её в коммерческих целях, что привело к уклонению от уплаты таможенных платежей на сумму более 22 миллионов рублей.

Петербургская транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело о гибели пассажира яхты. Организатору водных прогулок предъявлены обвинения по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору, пишет spb.aif.ru.

21 июля в Финском заливе перевернулась и затонула яхта "Карвер-41" с девятью людьми на борту, включая пятерых пассажиров. В результате инцидента один человек погиб. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и доставили выживших на берег.

Согласно версии следствия, судно эксплуатировалось с поврежденной выхлопной системой и просроченным сроком освидетельствования. Кроме того, на борту было недостаточно спасательных жилетов. В результате технической неисправности яхта затонула. Капитан яхты и организатор водной прогулки были установлены и задержаны. Им предъявлено обвинение и при участии прокуратуры капитану яхты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие считает, что обвиняемый нарушил условия временного ввоза яхты и незаконно использовал её в коммерческих целях, что привело к уклонению от уплаты таможенных платежей на сумму более 22 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Василеостровский суд для рассмотрения по существу.