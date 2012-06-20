Два теплохода столкнулись у Дворцового моста

Оба судна получили незначительные повреждения, но никто из пассажиров не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения двух малых судов в Петербурге. Инцидент произошел в воскресенье, 18 августа, в районе Дворцового моста. Столкнулись теплоходы "Кронверка" и "Альдемарин".

Оба судна получили незначительные повреждения, но никто из пассажиров не пострадал. Не было зафиксировано и разлива нефтепродуктов.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура координирует работу водной полиции по выяснению всех обстоятельств происшествия и оценке действий ответственных лиц.

Ранее мы сообщили о том, что в Морском порту в Петербурге произошел разлив нефтепродуктов.

Фото: СПб ГБУ Мостотрест (архив)